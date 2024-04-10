حالة الطقس غدا.. انحسار الأمطار وشبورة مائية كثيفة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب «سيناء، والبلاد»، مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب «سيناء، والصعيد».

شبورة مائية على الطرق الزراعية

وأشارت «الأرصاد» في بيان لها، إلى أن هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا في صباح الغد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع كذلك أن تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، أما القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء فمن المتوقع أن تتحسن فيها الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة