طقس أيام عيد الفطر.. انحسار فرص سقوط الأمطار

زفت هيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس أيام عيد الفطر الذي بدأ من اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، إذ يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء دافىء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون طقس أيام عيد الفطر مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما يكون حار على جنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس أيام عيد الفطر

كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة اما القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء فمن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة