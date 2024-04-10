طقس العيد.. ما حقيقة سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس العيد وفرص سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة من عدمه على مدار أيام عيد الفطر المبارك الذي يوافق أولى أيامه اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون طقس العيد مائل للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، دافىء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

طقس العيد وسقوط أمطار

وأشار بيان الأرصاد إلى انحسار فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية في القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة كما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة