سعر الدولار في أول أيام عيد الفطر.. كم يبلغ الآن بالبنوك؟

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2024 في مختلف البنوك بالقطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية، سجل 47.63 جنيه للبيع، 47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.6 جنيه، وللشراء 47.5 جنيه.