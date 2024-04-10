انطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمشاركة آلاف المواطنين في مراكز شباب القليوبية

شهدت مراكز شباب القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد الآلاف من مختلف الأعمار، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الوزارة، احتفالا بالعيد، إذ تضمنت مهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين.

وتأتي هذه الفعاليات، في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتوجيهات الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

فتح أبواب جميع مراكز الشباب

جاءت احتفالات مراكز شباب القليوبية، من خلال فتح أبواب جميع مراكز الشباب أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، أعقبها تردد الاعضاء والأطفال والأسر على مراكز الشباب للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقري التى تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين.

ويشارك فى تنفيذ الاحتفالات فريق وشعب مراكز الفنون باداراة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال، ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع فى تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية، وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى على مدار إجازة العيد.

وشهدت مراكز شباب القليوبية، إقبالا كثيفا يصل لأكثر من 100 ألف مواطن على مدار اليوم الأول لجميع المراكز، التي يصل عددها إلى 205 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

برنامج شامل لاحتفالات العيد

في هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مراكز شباب القليوبية أعدت برنامجا شاملا لاحتفالات العيد، يشمل جميع أنحاء المحافظة وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين وأعضاء مراكز الشباب، وتنفيذ برامج احتفالية تتضمن العديد من الأنشطة، وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي، وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال، فضلا عن فقرات فنية واستعراضية، ألعاب إلكترونية، مسرح عرائس.

وأضاف الصبروط، أن مراكز شباب القليوبية نجحت منذ فجر اليوم، في استقبال الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد، ويستمر تنفيذ المبادرة طوال أيام العيد.