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«شباب القليوبية» تطلق حملة «لبسك عيد لغيرك» ضمن مبادرة يوم الخير

كتب:

حسن صالح
04:53 م | السبت 06 أبريل 2024
مبادرة ملابس العيد بمراكز الشباب

مبادرة ملابس العيد بمراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق مبادرة يوم الخير تحت «شعار لبسك عيد لغيرك» من داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة بمشاركة أندية الفتاة بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تحقيق المشاركة المجتمعية

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام مراكز الشباب بتنفيذ المبادرة على مستوى مراكز شباب المحافظة لتحقيق المشاركة المجتمعية وفقا لرؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة.  

توزيع ملابس وأحذية للأطفال

وأوضح وكيل وزارة الشباب، أن المبادرة تتضمن توزيع ملابس وأحذية للأطفال، وجرى بث معرض الملابس داخل مركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها بحضور عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية وأمل موسى منسقة الفتاة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى الجمهورية. 

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن المبادرة يشارك فيها أندية الفتاة والمرأة، ووصل عدد المستفيدين من المبادرة 2000 مستفيد من الأسر والأفراد باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتحقيق الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

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