محافظ القليوبية يحتفل بالعيد مع مصابي فلسطين في المستشفيات المصرية

زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في أول أيام عيد الفطر المبارك دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات، لتقديم التهنئة وهدايا العيد، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول أيام عيد الفطر.

تقديم الورود والهدايا للمرضى

وبدأ المحافظ الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها وتفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص الهجان على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية، متمنيًا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتي العيد بالخير واليمن على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطن، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن، ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين

وحرص المحافظ على تقديم الهدايا والورود للأطفال المرضى من أبناء دولة فلسطين بمستشفى بنها الجامعي والتعليمي، متمنيًا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضى والمصابين.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون مع اشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادى من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

تقديم هدايا للأطفال

كما قدم محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيد، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .

وأكد «الهجان»، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

وتوجه «الهجان»، عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددا من آباء وأمهات الدار مشيرا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع.