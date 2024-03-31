مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لانطلاق فعاليات مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم، للعام الثالث على التوالي، والتي تأتي ضمن برامج الخطة الموحدة للأنشطة بمراكز شباب القليوبية ويتم تنفيذها على مستوى جميع مراكز الشباب، في أجواء احتفالية مبهجة تزامنا مع احتفالات يوم اليتيم.

وتبدأ أولى الفعاليات باحتفالية كبرى في مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة يوم الجمعة القادم 5 أبريل، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونخبة من نواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الاحتفال بيوم اليتيم في القليوبية

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الاحتفال بيوم اليتيم يأتي ضمن أحد البرامج المدرجة في الخطة الموحدة للاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية والتي تنفرد بها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتعزيز الاستفادة وانتقال الأثر من الاحتفالات القومية والدينية وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج، حيث تم الإعداد مسبقا ليتم التنفيذ بشكل موحد على مستوى جميع مراكز شباب القليوبية وإعداد برنامج موحد للاحتفالات يشمل جانبا توعويا ودينيا ومجتمعيا، بالإضافة إلى الألعاب الترويحية والمسابقات والاحتفالات والهدايا وتكريم المتميزين والفائزين.

الدور المجتمعي لمراكز الشباب

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية في كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وتتضمن الاحتفالات فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام الأطفال والأسر وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة وإتاحة كافة الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب من ملاعب وصالات تدريب وحدائق أطفال وملاهي وكافتيريات، بالإضافة لتنفيذ ندوات دينية وتوعوية بالشكل الذي يحقق الهدف من الاحتفال في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.