محافظ القليوبية يتابع أحوال المرضى في مستشفى بنها ويقدم الهدايا

تفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان مستشفى بنها التعليمي، لمتابعة أحوال المرضى، وقدم الهدايا العينية والورود للمرضى، كما زار دور الأيتام والمسنين، وتجول في حدائق القناطر.

التوافد على كورنيش مدينة بنها

وتوافد المواطنون على كورنيش مدينة بنها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر، للاحتفال بأول أيام العيد.

وشهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى، واللنشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد.

فتح جميع حدائق المدينة

وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، إنه جرى فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر، لاستقبال الزائرين من المحافظة، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة إلى تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر.

وأكد أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية تنفذ ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة، واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأضاف أن وزارة الري انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، والمقامة على مساحة 13 فدانا.