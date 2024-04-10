فرص عمل تناسب جميع المؤهلات.. تعرف على الشروط

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، توافر عدد من الوظائف، منها مسؤولي مبيعات، وموظفي حجز، في إحدى الشركات الخاصة، مقابل الحصول على عدة مميزات، ورواتب مجزية تصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه.

وظائف مسؤولي مبيعات داخلية

ومن أجل التقدم لتلك الوظيفة، فإن هناك عددا من الشروط كالتالي:

- خبرة متوسطة من سنة إلى ‎3 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: مستوى جيد.

- السن المطلوب: من 22 إلى 27 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 4500-5500 جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- الحصول على تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

المهام المطلوبة من الموظف:

- يروج للمنتجات داخل الفرع لبيع المنتجات وتلبية اجتياجات العملاء.

- يحدث أسعار المنتجات وكارت المواصفات الخاص بالمنتجات لضمان المعرفة.

- يستبدل المنتجات التي بها عيوب تصنيع، لضمان مستوى خدمة يدعم رضاء العملاء.

- يرد على استفسارات العملاء ويتابع حل مشكلات العملاء، بما يساهم فى تحقيق رضاء العملاء.

- يتابع مع مشرف الفرع العروض الترويجية للمنتجات وآخر سعر للمنتجات بما يدعم العملية البيعية.

- يخطر مشرف الفرع بطلب الطلبيات اللازمة من المنتجات من المخازن لتوفير المنتجات بالفرع لإتمام الصفقات البيعية.

للتقدم إلى الوظيفة من هنــــــا.

وظائف موظف حجز

يقع مقر العمل في هذه الوظيفة في رمسيس بالقاهرة، وشروطها كالتالي:

- السن المطلوب: من 21 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة بلا شهادة.

- الراتب الأساسي يتراوح بين 3000-3500 جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي، مع وجود تأمينات صحية.

- للتقديم على الوظيفة من هنــــــــا.