وظائف خالية في «التموين».. التقديم بدأ اليوم و7 مستندات مطلوبة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة بوزرارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ التقديم عليها اليوم ويستمر لمدة شهر حتى 7 مايو المقبل، حيث وفرت الهيئة العامة للسلع التموينية وظيفة شاغرة في منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالمستوى الممتاز بالهيئة.

شروط ومهارات الوظيفة

وترصد السطور التالية الشروط والمهارات المطلوبة عند التقدم على الوظيفة الشاغرة وكيفية التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية، كما يلي.

- القدرة العالية على التوجيه الاستراتيجي والقيادة ووضع الخطط والسياسات المالية ومتابعتها.

- القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والتفاوض.

- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدني مباشرة بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو قضاء مدة 19عامًا تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة

1 - 7 صور شخصية حديثة (مقاس 4 X 6 بالملف الأصلي).

2 -7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بالملف الأصلي).

3 - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل (بالملف الأصلي).

4 - بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

5 - المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).

6 - بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة (للاطلاع فقط).

7 - مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 (بصيغة PDF).

وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال ساعات العمل الرسمية، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار من هنا.