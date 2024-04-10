رصيد القمح في صومعة الحبوب للقطاع العام بميناء دمياط يرتفع إلى 42147 طنا

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 4 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14467 طنا تشمل 1461 طن كلينكر و9920 طن يوريا و3086 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19386 طنا، تشمل 12890 طن قمح و596 طن خردة و4200 طن حديد و1700 طن بضائع متنوعة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 42147 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167295 طنًا.

وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3594 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 1201.