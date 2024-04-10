موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

حددت الحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

تُقدّم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة لموعد عيد الأضحى المبارك 2024.

- الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة.

- يبقى الهلال الجديد في القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

- يبقى الهلال الجديد في محافظات مصر لمدد تتراوح بين 12 - 20 دقيقة.

- ويبقى الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 1-28 دقيقة.

- فلكياً ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل.

- تكون وقفة عرفات لعام 1445 هجرية فلكياً يوم السبت 15 يونيو المقبل.

- يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكياً يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، إلى الأربعاء 19 يونيو.

مفهوم الأضحية

وفي سياق متصل، حددت دار الإفتاء مفهوم الأضحية، موضحة أنها ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، مؤكدة أن الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة.

أشارت إلى الشروط الواجب توافرها عند الذبح، منها شروط عامة تتمثل في أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، ويشترط في الذابح أن يكون عاقلًا ومسلمًا أو كتابيًّا وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر.