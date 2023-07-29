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أفلام موسم عيد الأضحى تواصل تحقيق الإيرادات وتحصد 2.9 مليون جنيه

كتب:

نورهان نصرالله
01:56 م | السبت 29 يوليو 2023
أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

تواصل أفلام موسم عيد الأضحى المعروضة في دور العرض السينمائي حاليا، تحقيق إيرادات حيث سجلت إجمالي إيرادات بلغ 2.9 مليون جنيه عن أمس الجمعة، وذلك عن عرض 5 أفلام، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تواجد فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي في صدارة إيرادات شباك التذاكر، محققا 1.2 مليون جنيه، حيث نجح الفيلم الذي يجمع في بطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في تحقيق إجمالي إيرادات تجاوز الـ109 ملايين جنيه، وبفارق كبير بين المركزين الأول والثاني، الذي ذهب لفيلم «البعبع» بقائمة إيرادات السينما المصرية بـ 584 ألف جنيه.

«مستر إكس» يحافظ على تواجده في المركز الثالث

يستمر فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية محققا 515 ألف جنيه، يليه فيلم «تاج» بطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، بإيرادات 415 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة وإخراج وائل إحسان، الإيرادات اليومية بـ 172 ألف جنيه.

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بقلم نورهان نصرالله