أفلام عيد الأضحى تحقق 2.1 مليون جنيه في 24 ساعة

وصل إجمالي إيرادات الأفلام الخمسة المعروضة حاليًا في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس، نحو مليونين و64 ألفا و679 جنيها، وتضم القائمة أفلام «بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطروح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ849 ألف جنيه، وتجاوزت إجمالي إيراداته 110 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 5 أسابيع، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع أمس 417 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 37 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 364 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 24 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما في الأسابيع الأربعة الماضية، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، في قائمة الإيرادات اليومية أمس 319 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 41 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات تقدر بـ117 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته في أول أسبوع عرض بالسينما 1.5 مليون جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم فهمي، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.