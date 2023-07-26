205 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بدور العرض في 4 أسابيع

تجاوز إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى المعروضة بدور العرض السينمائي على مدار 4 أسابيع الماضية 205 ملايين جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما على مدار الأسابيع الماضية، فيلم «بيت الروبي» بإيرادات تقترب من 110 ملايين جنيه، لينضم بذلك إلى قائمة الأفلام التي حقق من خلالها كريم عبدالعزيز إيرادات تتجاوز 110 ملايين جنيه، أبرزها فيلمي «كيرة والجن» و«الفيل الأزرق 2».

وحقق تامر حسني من خلال فيلم «تاج» إيرادات تتجاوز 41 مليون جنيه، وهو العمل الذي يجمعه لأول مرة بالفنانة دينا الشربيني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج بالخيال والرومانسية، من خلال شخصية سوبر هيرو الذي يتميز بقوى خارقة للطبيعة.

نجوم لأول مرة على شاشة السينما

واقترب إجمالي إيرادات فيلم البعبع الذي يجمع بين أمير كرارة وياسمين صبري للمرة الأول من إيرادات تتجاوز 38 مليون جنيه، ويخوض من خلاله أمير كرارة تجربة الأداء الكوميدي بعد تقديم عدة أفلام تتميز بطابع الأكشن والمغامرات.

أفلام كوميدية

ويجمع فيلم «مستر إكس» لأول مرة بين أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد على شاشة السينما، وحقق إيرادات 21 مليون جنيه، ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسني ومي عمر وريم مصطفى.

فيما حقق فيلم «مطرح مطروح» بعد أسبوع واحد من عرضه ما يقرب من مليون ونصف مليون جنيه، ويقود بطولته محمود حميدة وليلى زاهر وشيماء سيف وكريم عيفيفي، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي.