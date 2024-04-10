حزب الجيل يختتم المسابقة الرمضانية بـ«جوائز مالية» في الدقهلية

اختتمت أمانة حزب الجيل بمحافظة الدقهلية، المسابقة الرمضانية التي استمرت طوال شهر رمضان في المعلومات العامة في مختلف المجالات، بين شباب مدن ومراكز وقرى الدقهلية، بناء على توجيهات ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي.

المسابقة الرمضانية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل وأمين عام الحزب بالمحافظة، أن المسابقة تستهدف تثقيف وتوعية الشباب، مشيرا إلى أنها تأتي إيمانا من الحزب بقدرة الأجيال الجديدة على الإبداع والتميز، والمشاركة في صنع المستقبل الحافل والمميز بالثقافة والفنون.

حزب الجيل

أشار إلى أن مثل هذه المسابقات تلقى مشاركة واسعة من الشباب، حيث تنوعت الأسئلة بين الدينية، والثقافية، والرياضية، والعلمية، والعامة، كما ساهمت بشكل كبير في خلق خلق روح المنافسة، وساعدت في تشجيع الشباب على الاستمرار في عملية البحث والدراسة، للحصول على المعلومة، وتشجيعًا كبيرًا لدى للشباب والمواطنين للحصول على الجوائز، ومن المميز أن المشاركين في هذه المسابقة من مختلف الفئات العمرية.

ووزع الدكتور حسن هجرس أمين عام حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، جوائز وشهادات المرحلة النهائية من المسابقة الرمضانية في «المعلومات العامة» بمقر الحزب بمركز المنصورة، بحضور الدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب لمحافظة الدقهلية، والمهندس إبراهيم علاء هجرس أمين تنظيم الحزب بمحافظة الدقهلية ومحمد عوض عضو لجنة الإعلام بمحافظة الدقهلية وخالد الديب المسؤول عن تنظيم وإدارة المسابقة وقيادات الحزب بمركز المنصورة وعدد من قيادات الوحدات الحزبية.