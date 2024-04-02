حزب الجيل: رؤية الرئيس السيسي تقود مصر نحو مستقبل واعد

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن أحلامه في الجمهورية الجديدة، تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكد أنه يرغب في استكمال تلك الرؤية العملاقة التي بدأت بتثبيت دعائم الدولة، وتطهير الوطن من الإرهاب الأسود المسلح، وإنشاء بنية تحتية حديثة من شبكة طرق وكباري وإنفاق وشبكات صرف صحي، ومحطات تحلية المياه، وأخرى لتوليد الكهرباء، تضارع مثيلتها في دول الغرب المتقدم بل تتفوق عليها.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الجمهورية الجديدة

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يحلم أيضا في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة من استعادة دور المدرسة المصرية في تنشئة وصناعة الجيل الجديد، وتسليحه بمجموعة القيم الأخلاقية، والإنسانية، والوطنية والايمانية، والتأثير من حروب الجيل الرابع والخامس، وتجعله قادرا على الوفاء لكل متطلبات عصر المعرفة والعلم والعمل والبناء.

جمهورية جديدة تحقق الاكتفاء الذاتي

وتابع: «تتسع أحلامنا في جمهورية جديدة، تحقيق شعارنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل احتياجاتنا الحياتية، من خلال حلمنا الدائم بأن نأكل من فأس فلاحنا، ونلبس من صنع عمالنا، ونعالج مرضانا من خلال تحويل شعار حاكم صنع في مصر إلى واقع نعيشه فى الجمهورية الجديدة، تتحول فيه مصر إلى مصنع عالمي بعد توطين لكل الصناعات في مصر، ووضع سياسة محددة لتعميق تلك الصناعة، تمكننا من الوفاء لكل متطلبات واحتياجات المواطنين، والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والإسلامية».

جمهورية جديدة تضمن مكافحة الفساد

وأضاف:«تتسع أحلامنا في الجمهورية الجديدة، ونستكمل فيها مع الرئيس السيسى استصلاح 2.5 مليون فدان نستغنى بها عن الاستيراد من العالم الخارجي، ما يقلل من الفاتورة الاستيرادية الدولارية، واحترام حرية التعبير والرأي، والاستمرار في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وتعزيز الشفافية والمساءلة».

وأضاف: «تتسع أحلامنا في الجمهورية الجديدة التي يتحاور فيها كل فرقاء العمل الوطني والحزبي تحت مظلة الوطنية المصرية، وتصبح فيها الأحزاب السياسية عماد النظام السياسي في الدولة وفاعلة فيه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يتكون في ظلالها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وكذلك المجالس المحلية».