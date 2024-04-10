«وفد الدقهلية» ينظم احتفالية كبرى لحفظة القرآن الكريم والأم المثالية

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، احتفالية كبرى لحفظة القرآن الكريم وكذلك الأمهات المثاليات من المسلمين والمسيحيين، تجسيدًا للوحدة الوطنية، وتكريم ذوي الهمم وقادرون باختلاف، تحت رعاية المحاسب محمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة بالدقهلية، والدكتور عبدالناصر ألسن سكرتير عام اللجنة العامة بالدقهلية، والدكتورة إيمان سامي، مستشار رئيس الحزب لشؤون التعليم.

وقال رئيس اللجنة العامة بالدقهلية عضو المكتب التنفيذي للوفد، إنه من دواعي سروري اليوم، أن أرى أبنائي من حفظة القرآن الكريم بهذا التفوق، حاملين كتاب الله في صدورهم، وحث الجميع والحضور من قيادات الوفد على أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر لحفظة القرآن الكريم.

وقال عن الأم إنها الحياة، فلا حياة بدون الأم، ثم غمرته فرحة كبير بسعادة هؤلاء الأمهات المثاليات من المسلمين والمسيحيين، أما عن ذوى الهمم وقادرون باختلاف، قال: «والله نحن نعلم منكم كل شيء في القدرة والقوة والصبر والرضا، وفي نهاية الحفل، شكرا لكل الحضور، وبالتوفيق للفائزين وألف مبروك لكل شخص تم تكريمه».