اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم

- «دراما المتحدة».. «الريادة» بتتكلم مصرى

- ملحمة «مليحة».. تأريخ لقضية فلسطين ونصرة لأصحاب الأرض

- وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 منطقة جديدة لأول مرة حتى نهاية مارس

- «الملا»: الانتهاء من العمل فى 505 قرى ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

- «التحالف الوطنى» يحتفل مع المواطنين بالعيد: «كحك وبسكوت» ولعب للأطفال

- الأعضاء يوزعون الورود على المواطنين فى كفر الشيخ وكرنفالات احتفالية بجوار ساحات الصلاة فى الفيوم

الصفحة الثانية

- المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد فى الحدائق والمتنزهات

- مظاهر البهجة تعم المحافظات.. وتوزيع البلالين والعيدية على الأطفال

- حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر.. وتجمعات للأهالى بساحات «سيدى بشر والمرسى أبوالعباس» فى الإسكندرية

- مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة» لتسهيل حركة البيع والشراء فى العيد

- «السياحة»: غرفة عمليات لاستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية

- «الرعاية الصحية»: تجهيز 6 مراكز سموم للتعامل الفورى مع أى حالات تسمم غذائى

- العيد فى «غزة».. الفلسطينيون يؤدون الصلاة على أنقاض المساجد المدمرة

- غارات جوية إسرائيلية تستهدف منزلاً فى مخيم جباليا وتُسقط العديد من الشهداء والجرحى.. ووزير الأوقاف الفلسطينى: العيد جاء بحرب إبادة وحصار إسرائيلى

الصفحة الثالثة

- «السيسى» يؤدى صلاة العيد بـ«مسجد مصر» فى العاصمة الإدارية ويصافح عدداً من المصلين.. ويتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء

- شيخ الأزهر ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة أدوا الصلاة مع الرئيس.. والخطيب: هنيئاً لمن قبل الله صيامه وقِيامه.. واستمروا فى الأداء والمداومة على الطاعة

- الرئيس يشارك أسر الشهداء الفرحة: نعيش فى أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم

- «السيسى» يكرم عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.. ومشاركة رمزية لـ«أسر غزاوية» دعماً لفلسطين.. وصفاء أبوالسعود تغنى «أهلاً بالعيد» لأول مرة على المسرح

- أبناء الشهداء يشكرون «السيسى»: كل عيد بتفتكرنا.. وربنا يعينك على المسئولية

- زوجة الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم: القوات المسلحة تولينا الدعم الكامل وتوفر لنا كل الخدمات الأساسية بدعم وتوجيهات الرئيس

- والد الشهيد نقيب احتياط عمرو شهاب: «الرئيس هو المحرك الأساسى لكل الوطن.. ومستعد أن أقدم نفسى قبل إخوته فداءًً للوطن»

الصفحة الرابعة

- المسلسل يحكى قصة أصحاب الأرض.. «مليحة».. ملحمة «المتحدة» لنصرة الشعب الفلسطينى

- فنانون فلسطينيون: يرصد وقائع التعذيب والقتل والتهجير

- رامى رشماوى: أسلوب التنقل بين البلدان أضاف واقعية لنقل حياة الفلسطينيين.. ووسام الريس: مخرج العمل استطاع التعبير عن مشاعرهم خارج أو داخل بلادهم.. وإيمان بعلوشة: الشركة المتحدة حرصت على نقل أحداث القضية للمشاهد العربى

- أصحاب «القضية»: جسّد معاناتنا ولمس قلوبنا.. وفضح مجازر الاحتلال الإسرائيلى

- جمال الدرة: «مليحة» يتحدث عن الوضع الفلسطينى.. وعصام موسى: يسلط الضوء على «التغريبة».. وإيمان إبراهيم: يعبر عن تجربتى الشخصية

- مدير تليفزيون فلسطين بـ«القاهرة»: مصر عصب الأمة العربية فى كل الظروف والأوقات

- «مليحة» صرخة ضد القتل والتشريد

الصفحة الخامسة

- «الشركة» قدمت مغامرات جديدة بـ «تقنيات عالمية»

- موسم دراما «المتحدة» فى رمضان يكلل بالنجاح.. «الريادة» بتتكلم مصرى

- «ميمى»: اعتمدت كوادر مصرية فى أغلب معارك «الحشاشين» و«المتحدة» احترمت المشاهد بتقديم صورة رائعة وأحداث تاريخية مهمة

- «فاروق»: اختيار أبطال «حق عرب» بعناية وراء تألقه وقدموا مباراة تمثيلية فى الحارة الشعبية.. و«العوضى» صوَّر «الأكشن» بنفسه

- .. ونقاد يشيدون: «المتحدة» قدمت موسماً درامياً متنوعاً وناجحاً بكل المقاييس

- «عبدالرحمن»: «الحشاشين» بلا أخطاء.. و«جودر» قدم «فانتازيا» ساحرة.. و«سعد الدين»: «مسار إجبارى» تجربة شبابية خالصة.. و«بدون سابق إنذار» ملىء بالمشاعر

- عصام زكريا يكتب: مشاهد لا تُنسى من دراما رمضان

- شيماء البردينى تكتب: البطل ورق

الصفحة السادسة

- سحر الجعارة تكتب :مسافة الحلم

- أحمد رفعت: مصر وإنقاذ غزة.. جهود مستمرة وأرقام مهمة!

- د. محمود خليل: عيد النفحات

- بلال الدوى: العيد فرحة و«أحلى» فى القرية

- د. خديجة حمودة: الجمهورية الجديدة وعائلة مرزوق أفندى

- عماد فؤاد: «الأونروا» تواجه الصهيونية (3)

الصفحة السابعة

- البحث عن الانتصارات.. الأهلى يسعى لاستعادة الثقة أمام «زد» بدورى NILE الفريق يعانى غياب 7 لاعبين.. وعقوبة مالية على أكرم توفيق

- صدام جماهيرى.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندرى بالدورى.. و«السعيد وشيكابالا» يعودان

- دقت ساعة الأولمبياد.. اجتماع بين «بركات وميكالى» لحسم وديات المنتخب الأولمبى

- تجميد مؤقت.. أندية الدورى السعودى تتوقف عن مفاوضات محمد صلاح.. واللاعب يقود ليفربول أمام أتالانتا

الصفحة الثامنة

- مهنة الأجداد.. وعشق الملايين داخل مصر وخارجها.. «بيلا».. عملت من الفسيخ شربات

- عيش وملح وقرفة.. ممر «سلامى» لأهالى كفر طنبول.. لا خصام بعد اليوم

- بين «الفصلين».. أزياء العيد شتوى على صيفى.. و«التفصيل» يكسب

- 5 جنيهات للذكرى.. مدرس ثانوى يوزع العيدية على طلابه فى الشارع