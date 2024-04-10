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دراما المتحدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم

كتب:

أحمد العانوسي
06:57 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم

- «دراما المتحدة».. «الريادة» بتتكلم مصرى

- ملحمة «مليحة».. تأريخ لقضية فلسطين ونصرة لأصحاب الأرض

- وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 منطقة جديدة لأول مرة حتى نهاية مارس

 - «الملا»: الانتهاء من العمل فى 505 قرى ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

- «التحالف الوطنى» يحتفل مع المواطنين بالعيد: «كحك وبسكوت» ولعب للأطفال

- الأعضاء يوزعون الورود على المواطنين فى كفر الشيخ وكرنفالات احتفالية بجوار ساحات الصلاة فى الفيوم

الصفحة الثانية

- المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد فى الحدائق والمتنزهات

- مظاهر البهجة تعم المحافظات.. وتوزيع البلالين والعيدية على الأطفال

- حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر.. وتجمعات للأهالى بساحات «سيدى بشر والمرسى أبوالعباس» فى الإسكندرية

- مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة» لتسهيل حركة البيع والشراء فى العيد

- «السياحة»: غرفة عمليات لاستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية

- «الرعاية الصحية»: تجهيز 6 مراكز سموم للتعامل الفورى مع أى حالات تسمم غذائى 

- العيد فى «غزة».. الفلسطينيون يؤدون الصلاة على أنقاض المساجد المدمرة

- غارات جوية إسرائيلية تستهدف منزلاً فى مخيم جباليا وتُسقط العديد من الشهداء والجرحى.. ووزير الأوقاف الفلسطينى: العيد جاء بحرب إبادة وحصار إسرائيلى

الصفحة الثالثة 

- «السيسى» يؤدى صلاة العيد بـ«مسجد مصر» فى العاصمة الإدارية ويصافح عدداً من المصلين.. ويتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء

- شيخ الأزهر ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة أدوا الصلاة مع الرئيس.. والخطيب: هنيئاً لمن قبل الله صيامه وقِيامه.. واستمروا فى الأداء والمداومة على الطاعة

- الرئيس يشارك أسر الشهداء الفرحة: نعيش فى أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم

- «السيسى» يكرم عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.. ومشاركة رمزية لـ«أسر غزاوية» دعماً لفلسطين.. وصفاء أبوالسعود تغنى «أهلاً بالعيد» لأول مرة على المسرح

- أبناء الشهداء يشكرون «السيسى»: كل عيد بتفتكرنا.. وربنا يعينك على المسئولية 

-  زوجة الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم: القوات المسلحة تولينا الدعم الكامل وتوفر لنا كل الخدمات الأساسية بدعم وتوجيهات الرئيس

- والد الشهيد نقيب احتياط عمرو شهاب: «الرئيس هو المحرك الأساسى لكل الوطن.. ومستعد أن أقدم نفسى قبل إخوته فداءًً للوطن»

الصفحة الرابعة 

- المسلسل يحكى قصة أصحاب الأرض.. «مليحة».. ملحمة «المتحدة» لنصرة الشعب الفلسطينى

- فنانون فلسطينيون: يرصد وقائع التعذيب والقتل والتهجير 

- رامى رشماوى: أسلوب التنقل بين البلدان أضاف واقعية لنقل حياة الفلسطينيين.. ووسام الريس: مخرج العمل استطاع التعبير عن مشاعرهم خارج أو داخل بلادهم.. وإيمان بعلوشة: الشركة المتحدة حرصت على نقل أحداث القضية للمشاهد العربى

- أصحاب «القضية»: جسّد معاناتنا ولمس قلوبنا.. وفضح مجازر الاحتلال الإسرائيلى

- جمال الدرة: «مليحة» يتحدث عن الوضع الفلسطينى.. وعصام موسى: يسلط الضوء على «التغريبة».. وإيمان إبراهيم: يعبر عن تجربتى الشخصية

- مدير تليفزيون فلسطين بـ«القاهرة»: مصر عصب الأمة العربية فى كل الظروف والأوقات 

- «مليحة» صرخة ضد القتل والتشريد 

الصفحة الخامسة 

- «الشركة» قدمت مغامرات جديدة بـ «تقنيات عالمية»

- موسم دراما «المتحدة» فى رمضان يكلل بالنجاح.. «الريادة» بتتكلم مصرى 

- «ميمى»: اعتمدت كوادر مصرية فى أغلب معارك «الحشاشين» و«المتحدة» احترمت المشاهد بتقديم صورة رائعة وأحداث تاريخية مهمة

- «فاروق»: اختيار أبطال «حق عرب» بعناية وراء تألقه وقدموا مباراة تمثيلية فى الحارة الشعبية.. و«العوضى» صوَّر «الأكشن» بنفسه

- .. ونقاد يشيدون: «المتحدة» قدمت موسماً درامياً متنوعاً وناجحاً بكل المقاييس 

- «عبدالرحمن»: «الحشاشين» بلا أخطاء.. و«جودر» قدم «فانتازيا» ساحرة.. و«سعد الدين»: «مسار إجبارى» تجربة شبابية خالصة.. و«بدون سابق إنذار» ملىء بالمشاعر 

- عصام زكريا يكتب: مشاهد لا تُنسى من دراما رمضان

- شيماء البردينى تكتب: البطل ورق 

الصفحة السادسة 

- سحر الجعارة تكتب :مسافة الحلم

- أحمد رفعت: مصر وإنقاذ غزة.. جهود مستمرة وأرقام مهمة!

- د. محمود خليل: عيد النفحات

- بلال الدوى: العيد فرحة و«أحلى» فى القرية

- د. خديجة حمودة: الجمهورية الجديدة وعائلة مرزوق أفندى

- عماد فؤاد: «الأونروا» تواجه الصهيونية (3)

الصفحة السابعة

- البحث عن الانتصارات.. الأهلى يسعى لاستعادة الثقة أمام «زد» بدورى NILE الفريق يعانى غياب 7 لاعبين.. وعقوبة مالية على أكرم توفيق

- صدام جماهيرى.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندرى بالدورى.. و«السعيد وشيكابالا» يعودان 

- دقت ساعة الأولمبياد.. اجتماع بين «بركات وميكالى» لحسم وديات المنتخب الأولمبى

- تجميد مؤقت.. أندية الدورى السعودى تتوقف عن مفاوضات محمد صلاح.. واللاعب يقود ليفربول أمام أتالانتا

الصفحة الثامنة

- مهنة الأجداد.. وعشق الملايين داخل مصر وخارجها..  «بيلا».. عملت من الفسيخ شربات

- عيش وملح وقرفة.. ممر «سلامى» لأهالى كفر طنبول.. لا خصام بعد اليوم

- بين «الفصلين».. أزياء العيد شتوى على صيفى.. و«التفصيل» يكسب

- 5 جنيهات للذكرى.. مدرس ثانوى يوزع العيدية على طلابه فى الشارع 

  

  

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