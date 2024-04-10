اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم
كتب:
أحمد العانوسي
06:57 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» لأبناء الشهداء: لن ننسى تضحيات آبائكم
- «دراما المتحدة».. «الريادة» بتتكلم مصرى
- ملحمة «مليحة».. تأريخ لقضية فلسطين ونصرة لأصحاب الأرض
- وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 منطقة جديدة لأول مرة حتى نهاية مارس
- «الملا»: الانتهاء من العمل فى 505 قرى ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»
- «التحالف الوطنى» يحتفل مع المواطنين بالعيد: «كحك وبسكوت» ولعب للأطفال
- الأعضاء يوزعون الورود على المواطنين فى كفر الشيخ وكرنفالات احتفالية بجوار ساحات الصلاة فى الفيوم
الصفحة الثانية
- المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد فى الحدائق والمتنزهات
- مظاهر البهجة تعم المحافظات.. وتوزيع البلالين والعيدية على الأطفال
- حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر.. وتجمعات للأهالى بساحات «سيدى بشر والمرسى أبوالعباس» فى الإسكندرية
- مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة» لتسهيل حركة البيع والشراء فى العيد
- «السياحة»: غرفة عمليات لاستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية
- «الرعاية الصحية»: تجهيز 6 مراكز سموم للتعامل الفورى مع أى حالات تسمم غذائى
- العيد فى «غزة».. الفلسطينيون يؤدون الصلاة على أنقاض المساجد المدمرة
- غارات جوية إسرائيلية تستهدف منزلاً فى مخيم جباليا وتُسقط العديد من الشهداء والجرحى.. ووزير الأوقاف الفلسطينى: العيد جاء بحرب إبادة وحصار إسرائيلى
الصفحة الثالثة
- «السيسى» يؤدى صلاة العيد بـ«مسجد مصر» فى العاصمة الإدارية ويصافح عدداً من المصلين.. ويتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء
- شيخ الأزهر ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة أدوا الصلاة مع الرئيس.. والخطيب: هنيئاً لمن قبل الله صيامه وقِيامه.. واستمروا فى الأداء والمداومة على الطاعة
- الرئيس يشارك أسر الشهداء الفرحة: نعيش فى أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم
- «السيسى» يكرم عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.. ومشاركة رمزية لـ«أسر غزاوية» دعماً لفلسطين.. وصفاء أبوالسعود تغنى «أهلاً بالعيد» لأول مرة على المسرح
- أبناء الشهداء يشكرون «السيسى»: كل عيد بتفتكرنا.. وربنا يعينك على المسئولية
- زوجة الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم: القوات المسلحة تولينا الدعم الكامل وتوفر لنا كل الخدمات الأساسية بدعم وتوجيهات الرئيس
- والد الشهيد نقيب احتياط عمرو شهاب: «الرئيس هو المحرك الأساسى لكل الوطن.. ومستعد أن أقدم نفسى قبل إخوته فداءًً للوطن»
الصفحة الرابعة
- المسلسل يحكى قصة أصحاب الأرض.. «مليحة».. ملحمة «المتحدة» لنصرة الشعب الفلسطينى
- فنانون فلسطينيون: يرصد وقائع التعذيب والقتل والتهجير
- رامى رشماوى: أسلوب التنقل بين البلدان أضاف واقعية لنقل حياة الفلسطينيين.. ووسام الريس: مخرج العمل استطاع التعبير عن مشاعرهم خارج أو داخل بلادهم.. وإيمان بعلوشة: الشركة المتحدة حرصت على نقل أحداث القضية للمشاهد العربى
- أصحاب «القضية»: جسّد معاناتنا ولمس قلوبنا.. وفضح مجازر الاحتلال الإسرائيلى
- جمال الدرة: «مليحة» يتحدث عن الوضع الفلسطينى.. وعصام موسى: يسلط الضوء على «التغريبة».. وإيمان إبراهيم: يعبر عن تجربتى الشخصية
- مدير تليفزيون فلسطين بـ«القاهرة»: مصر عصب الأمة العربية فى كل الظروف والأوقات
- «مليحة» صرخة ضد القتل والتشريد
الصفحة الخامسة
- «الشركة» قدمت مغامرات جديدة بـ «تقنيات عالمية»
- موسم دراما «المتحدة» فى رمضان يكلل بالنجاح.. «الريادة» بتتكلم مصرى
- «ميمى»: اعتمدت كوادر مصرية فى أغلب معارك «الحشاشين» و«المتحدة» احترمت المشاهد بتقديم صورة رائعة وأحداث تاريخية مهمة
- «فاروق»: اختيار أبطال «حق عرب» بعناية وراء تألقه وقدموا مباراة تمثيلية فى الحارة الشعبية.. و«العوضى» صوَّر «الأكشن» بنفسه
- .. ونقاد يشيدون: «المتحدة» قدمت موسماً درامياً متنوعاً وناجحاً بكل المقاييس
- «عبدالرحمن»: «الحشاشين» بلا أخطاء.. و«جودر» قدم «فانتازيا» ساحرة.. و«سعد الدين»: «مسار إجبارى» تجربة شبابية خالصة.. و«بدون سابق إنذار» ملىء بالمشاعر
- عصام زكريا يكتب: مشاهد لا تُنسى من دراما رمضان
- شيماء البردينى تكتب: البطل ورق
الصفحة السادسة
- سحر الجعارة تكتب :مسافة الحلم
- أحمد رفعت: مصر وإنقاذ غزة.. جهود مستمرة وأرقام مهمة!
- د. محمود خليل: عيد النفحات
- بلال الدوى: العيد فرحة و«أحلى» فى القرية
- د. خديجة حمودة: الجمهورية الجديدة وعائلة مرزوق أفندى
- عماد فؤاد: «الأونروا» تواجه الصهيونية (3)
الصفحة السابعة
- البحث عن الانتصارات.. الأهلى يسعى لاستعادة الثقة أمام «زد» بدورى NILE الفريق يعانى غياب 7 لاعبين.. وعقوبة مالية على أكرم توفيق
- صدام جماهيرى.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندرى بالدورى.. و«السعيد وشيكابالا» يعودان
- دقت ساعة الأولمبياد.. اجتماع بين «بركات وميكالى» لحسم وديات المنتخب الأولمبى
- تجميد مؤقت.. أندية الدورى السعودى تتوقف عن مفاوضات محمد صلاح.. واللاعب يقود ليفربول أمام أتالانتا
الصفحة الثامنة
- مهنة الأجداد.. وعشق الملايين داخل مصر وخارجها.. «بيلا».. عملت من الفسيخ شربات
- عيش وملح وقرفة.. ممر «سلامى» لأهالى كفر طنبول.. لا خصام بعد اليوم
- بين «الفصلين».. أزياء العيد شتوى على صيفى.. و«التفصيل» يكسب
- 5 جنيهات للذكرى.. مدرس ثانوى يوزع العيدية على طلابه فى الشارع