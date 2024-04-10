رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

السيسي: ما وصلنا إليه اليوم تحقق بفضل تضحيات الشهداء

كتب:

نرمين عفيفي
10:12 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، قائلا: «كل سنة وأنتوا طيبين وأهلا وسهلا، سعيد إني ألتقى بيكم، وبتشرف بوجودكم معانا هنا».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والمصابين: «جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا، أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين».

اقرأ المزيد:

صفاء أبو السعود تقدم «أهلا بالعيد» على المسرح لأول مرة.. والرئيس السيسي يشكرها

تضامنا مع فلسطين.. أسر غزاوية تشارك في حفل أسر الشهداء بتشريف الرئيس السيسي

«قوتنا في لمتنا».. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «سر فرحة العيد»

السيسي يشارك في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.. بث مباشر

الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية العيد مع أبناء الشهداء
بقلم نرمين عفيفي