السيسي: ما وصلنا إليه اليوم تحقق بفضل تضحيات الشهداء

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، قائلا: «كل سنة وأنتوا طيبين وأهلا وسهلا، سعيد إني ألتقى بيكم، وبتشرف بوجودكم معانا هنا».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والمصابين: «جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا، أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين».