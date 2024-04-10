«الأزهر للفتوى» يوضح حكم صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، حكم صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان، إذ يصومها البعض قبل الانتهاء من قضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان المبارك، دون معرفة الحكم.

حكم صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان

أوضح حكم صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان، عبر موقع الرسمي: يجوز صيام الست من شوال قبل صيام القضاء الواجب بغير كراهة.

ما حكم صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان؟

وتابع مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، في حديثه عن حكم صيام الستة البيض قبل القضاء، أن القضاء الواجب موسَّع يجوز فيه التَّراخي، وصيام ست شوال قد يفوت فضله بانتهاء الشَّهر قبل صيامها، لذلك يجوز صيام الستة البيض قبل القضاء.

ويعد صيام الستة البيض من العبادات المستحبة، خاصة أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، ولذلك يحرص عليها الكثير من المسلمين بعد أول أيام عيد الفطر المبارك مباشرة.