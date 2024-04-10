مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال يقع في فخ الأشباح

بدأ جودر «ياسر جلال» خلال الحلقة 15، تنفيذ خطة الشيخ عبد الأحد من أجل الحصول على الكنز، فشد رحاله إلى الكهف الواقع في عمق البحر، الذي يوجد فيه الكنز، لكن واجهته عديد من الصعاب والمخاطر والأهوال التي قامت بها الشياطين في ذلك المكان الموحش.

مسلسل جودر الحلقة 15

لقن الشيخ عبد الأحد خطوات الوصول إلى الكنز لجودر خطوة بخطوة، مشددا عليه بألا يخاف من الأشباح التي ستظهر له عند كل بوابة سيفتها، لأنها مجرد صور ليس فيها روح بمجرد أن ترى منه جسارة وشجاعة ستختفي وتتحطم، وبالفعل استطاع بشجاعته أن يقضي على غالبية تلك الأشباح لكن الاختبار الأصعب كان في الشبح الأخير.

والد جودر يظهر له

بعد أن فتح جودر الباب الأخير، ظهر له شبح ككل باب، لكنه لم يكن مرعبا كسابقيه، بل أتى له على صورة والده عمر المصري، وفي هذه اللحظة تذكر قول عبد الأحد له بأن يمسك سيف ويطعن الشبح، لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك عندما رأى صورة والده في هذا الشبح، فوقع السيف من يده وهم أن يحتضه لتتحول صورة والده إلى تنين ضخم أراد القضاء عليه، وهنا تدخل واحد من الجن المحبين له محاولا إنقاذه لكنه لم يفلح فتم سجن جودر في سجون الكهف، وانتهت الحلقة الأخيرة من هذا الجزء، ليكمل الجزء الآخر باقي الأحداث والمثير الذي سيؤول إليه جودر.