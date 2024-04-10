كيف تعيد تشغيل تطبيق «إنستاباي» عند تبديل رقم المحمول المسجل بالبنك؟

يعد «إنستاباي» تطبيق المعاملات اللحظية الأكثر استخدامًا بين عملاء البنوك، لما يوفره من خدمات عاجلة ولحظية في التحويل الإلكتروني بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بالمجان دون أي رسوم إدارية.

ورغم سهولة استخدام تطبيق «إنستاباي» في تحويل الأموال إلكترونيًا، تكثر الشكاوى بين العملاء حول تعطله في حالة تبديل رقم المحمول المربوط بالحساب البنكي، إلى رقم آخر، لذا تستعرض «الوطن» طريقة حل هذه المشكلة، وفق الموضح على لاتطبيق، وهي كالتالي:

- الذهاب إلى البنك

- تحديث البيانات وخاصة رقم الهاتف المحمول الجديد وحذف الرقم السابق

- حذف تطبيق «إنستاباي» من على الهاتف المحمول

- إعادة تحميل التطبيق مرة أخرى

- إدخال البيانات الجديدة ورقم الهاتف المحمول الجديد على التطبيق

- تشغيل الطبيق برقم المحمول الجديد بعد الانتهاء من كل البيانات

معلومات مهمة عن «إنستاباي»

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

- البريد المصري غير مشترك في «إنستاباي».

- لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

- يتيح «إنستاباي» التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض «إنستا باي» أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها «إنستاباي»

ويقدم التطبيق عددا من الخدمات والمميزات للمستخدمين منها:

- ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد.

- إمكانية التحويل الفوري بين حساباتك بالبنوك المسجلة على التطبيق في مصر.

- الاستعلام عن رصيد الحسابات.

- إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

- إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.