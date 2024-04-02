كيف تتعرف على كشف حساب مختصر من تطبيق «إنستاباي»؟.. إليك التفاصيل

يستخدم تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري، ملايين العملاء في البنوك المصرية، لسهولة التعامل معه في التحويلات النقدية اللحظية ودفع الفواتير المنزلية، وغيرهما من الخدمات، كما يقدم خدمة معرفة رصيد الحساب، وكذلك يمكن عرض كشف حساب مختصر لحسابات الشخص البنكية.

وبحسب الموقع الرسمي لتطبيق «إنستاباي»، نرصد في السطور التالية خطوة بخطوة، كيفية عرض كشف حساب مختصر لحساباتك البنكية المختلفة من تطبيق واحد.

كيفية عرض كشف حساب مختصر

- في البداية يجب الضغط على إدارة الحسابات.

- وبعد ذلك اختيار الحساب الذي ترغب في عرض كشف حساب مختصر.

- الخطوة التالية، اختيار عرض كشف حساب.

- العمل على كتابة الرقم السريIPN PIN، المكون من 6 أرقام والضغط على إدخال.

- سيظهر لك كشف حساب مختصر الخاص بحسابك البنكي.

ويمكن معرفة البنوك المتوفرة على تطبيق «إنستاباي» حاليًا، كما سيتم انضمام جميع البنوك المصرية قريبًا بحسب ما ذكر التطبيق عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

بنوك متوفرة على «إنستاباي»

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

- كريدي أجريكول.

- بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​