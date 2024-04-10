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دراما المتحدة

ياسر جلال: بذرة مسلسل جودر بدأت من المؤلف أنور عبد المغيث

كتب:

عمرو هلال
10:45 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الفنان ياسر جلال

الفنان ياسر جلال

تحدث الفنان ياسر جلال، عن تفاصيل كتابه وتأليف مسلسل «جودر»، مشددا على أن هذا العمل من تأليف المؤلف أنور عبد المغيث، موضحا أنه أبو العمل الحقيقي، وبذرة المسلسل بدأت من خلاله.

ياسر جلال: بحثت عن مؤلف العمل

وأوضح «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن المؤلف أنور عبد المغيث هو من كتب «ألف ليلة وليلة» وبدأ في البحث عنه، ووصل له من خلال عدد من الزملاء في نقابة المهن التمثيلية، ووجده بفرنسا يشارك في عمل مسرحي هُناك.

 

وأشار الفنان ياسر جلال، إلى أنهما جلسا معا، من أجل الوقوف على الطريقة التي سيجري تقديم العمل بها للجمهور، والشكل والإطار الدرامي أيضا، منوها إلى أن هذه الإجراءات والخطط كانت قبل الجلوس مع شركات الإنتاج، متابعا: «سعيد إني خدت الورق من الأستاذ أنور عبد المغيث، وسعادتي الأكبر إني اشتغلت مع المخرج إسلام خيري.. عجبه الورق وكان هناك كيميا كبيرة، وكان له فضل في ظهور بهذا الشكل المميز».

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