ياسر جلال: مسلسل جودر «عمل يخض».. والجميع كان متخوف منه

أكد الفنان ياسر جلال، أنه في البداية كان هناك تخوف من العمل الفني «ألف ليلة وليلة»، نظرا لصعوبة التمثيل فيه في هذا التوقيت، وعدم نجاح هذا الشكل والنوع من المسلسلات، موضحا أنه لم يبذل مجهودا كبيرا لكي يقنع شركات الإنتاج بالمشاركة والانضمام لهذا العمل.

ياسر جلال شركات الإنتاج تحمست لـ جودر

وأوضح «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه عند تنفيذ العمل كان هناك تحمس كبير من قبل شركات الإنتاج، رغم أنه كان هناك حالة من الإحباطات، مشددا على أن بعض أقاويل البعض أثر على شركات الإنتاج، متابعا: «جودر شيء يخض».

وشدد على أنه كان هناك راحة كبيرة في تعامله مع إسلام خيري، مخرج مسلسل جودر، مؤكدا أنه مخرج كبير جدا وشخص شديد الاحترام، مشيرا إلى أنه «بعد ما قرأ الورق.. قالي أنت وقعت على الراجل ده منين».