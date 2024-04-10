الفنانة نور: شخصية «شواهي» في مسلسل جودر مستفزة وثرية فنيا

أكدت الفنانة نور أن دورها في مسلسل «جودر» بمثابة تحدي كبير لها، متابعة: «شخصة مستفزة، والمشاهد كلها لم تكن سهلة.. أي مشهد كان تحدي»، موضحة أنها حبت الشخصية لأنها كانت مكتوبة بطريقة ثرية دراميًا وفنيًا، وهو ما ساعدها بشكل كبير.

«شواهي» لم تقدم شرا عاديا

أوضحت «نور»، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن «شواهي» لم تقدم شر عادي، لكنه كان متلونا، وبداخلها عديد من الشخصيات الأخرى، لافتة إلى أنها شعرت بأنها تريد أن تشارك في دور شر، لكن ليس على غرار الأعمال السابقة.

ونوهت بأن العمل مكتوب بطريقة جيدة جدا، مؤكدة أنه تركيبة مختلفة وخاصة، ولا تكون في الكثير من الأعمال الأخرى، مشيرة إلى أنها خلال السنوات الماضية، لم تقدم أي أدوار أو مشاهد شر، موضحة أن «الرهينة» كان آخر عمل لها تشارك فيه بشخصية شريرة.