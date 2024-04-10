رئيس شركة أروما: تحمست لمسلسل جودر بمجرد قراءته

قال تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة شركة أروما، إنه عندما قرأ سيناريو جودر، أيقن أنه أمام مشروع مهم ومتميز للغاية، والحلقات عند قراءتها من المستحيل توقفها.

وأضاف «مرتضى»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc: «تحمست للغاية للمشروع، والشيء المقلق هو أننا رغبنا في أن نتأكد أنه سيكون موجود الدعم وراء المشروع الذي يجعله يظهر بالصورة التي تجعل الناس تصدقه».

وتابع: «الأعمال التي تشبه جودر إذا لما تظهر بشكل مضبوط، ولم يقتنع المشاهد بما أمامه سينفصل عن المسلسل تماما، وسيحدث نقد قوي، لكي تصنع العالم الساحر هذا بقوانينه وإبهاره، لا بد من إمكانات قوية وراءه».

وواصل: «منذ 13 سنة كانت المحاولة الجادة في إنتاج ألف ليلة وليلة بمستوى عال، لكن المستويات والظروف لم تتوفر حينها».