رئيس شركة أروما: «الجرافيكس» يشهد طفرة بين الفنانين المصريين مؤخرا

قال تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة شركة أروما، إن الفترة الماضية شهدت طفرة في الفنانين المصريين بمجال الجرافيكس، وحدث بها تطور كبير، والمهتمين بهذا الموضوع أصبحوا كثر.

وأضاف «مرتضى»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc: «أعتبر نفسي محظوظا بوجود فريق عمل معي في أروما، قادر على أنه ينتج أعلى مستوى موجود في هذا التخصص، وهذا من التحديات الكبيرة الموجودة حاليا في هذه الصناعة، أنها تكبر في العالم أجمع، والطلب من هذا النوع من الفنانين كبير للغاية، والعالم يحتاج أكثر في هذا العالم».

وتابع: «العوالم التي يتم خلقها سواء بالديكور أو الجرافيك أو الملابس أو المكياج أو أداء الممثل نفسه، لا بد من أن تقنع المشاهد، فكان من المهم جدا أن تتوفر هذه الإمكانات لكل العناصر».