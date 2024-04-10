أنور عبد المغيث: جودر أول قصة في ألف ليلة وليلة تقدم البطل الشعبي

قال المؤلف والسيناريست أنور عبد المغيث، إن مسلسل جودر يعد أول عمل تناسب قصة «ألف ليلة وليلة»، موضحا: «ما قدم من قبل في ألف ليلة وليلة، سلاسل حكايات منعقدة، ولم يقدم فيها فكرة البطل الشعبي، وبالتالي جودر يعد أول قصة في ألف ليلة وليلة على الإطلاق، تقدم البطل الشعبي وتبني عوالمه».

وأضاف «مرتضى»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc، «كل ما تم تقديمه في ألف ليلة وليلة من قبل، أظهر الطرافة أو الهجرة أو الكوميديا، لكن لم يقدم فكرة البطل الشعبي، وجودر يعد أول مسلسل عربي وشرق أوسطي، يقدم البطل الشعبي في ألف ليلة وليلة».

وأكد أن علي الزيبق وأبو زيد الهلالي، ليسا من الأبطال الشعبيين، فالناس تخلط بين بطل الأكشن والبطل الشعبي، ويمكن أن يحمل ملامح البطل الشعبي أدهم الشرقاوي، لافتا إلى أن البطل الشعبي يتحرك وراء قضية عامة، تخص لحظته التاريخية، أو تخص الإنسانية جميعا.

ولفت إلى أن جودر يقدم البطل المختار على قصة البطل الشعبي، وهذا سر التعلق الشديد، فهناك مقاهي شعبية تابعت جودر، والناس تابعت المسلسل مثل متابعتها لمباريات كرة القدم.