الفنانة نور: مسلسل جودر كان متعبا.. وشخصيتي لم تكن سهلة

أكدت الفنانة نور، أنها منذ بدء تصوير شخصيتها «شواهي» في مسلسل «جودر»، تأكدت أن المخرج إسلام خيري يريد أن يكون العمل مميزا وجيدا جدا، مشددة على أن هذا ما جعلها تشعر بالطمأنينة لنجاح هذا العمل.

«جودر» عمل متكامل ومميز

وأوضحت نور، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أنها تأكدت أن هذا العمل متكامل، وشخصيتها ستكون متميزة من الأيام الأولى في التصوير، مشددة على أن المشاركة في مسلسل جودر كان متعبة جدا ومرهقة لجميع الفنانيين المشاركين به.

وأشارت إلى أن صعوبة دورها في المسلسل، بسبب أنها تجسد شخصية ليست سهلة أو عادية، موضحة أن آمنت بهذا العمل، لذلك دخلت بشكل كبير وقوي في الدور.