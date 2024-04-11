مصطفى شعبان: ورثت تدقيق الأدوار من نور الشريف و«المعلم» أبهر الجمهور

قال الفنان مصطفى شعبان، إن دقيق في اختيار الأعمال التي يشارك فيها، منوهًا أنه يبحث ويناقش العمل الذي سيشارك به بداية من الفكرة ومن ثم المعالجة.

مصطفى شعبان: التدقيق في العمل أمر ورثته من الفنان نور الشريف

وتابع «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»،: «التدقيق في العمل أمر ورثته شرعيًا من الفنان نور الشريف.. هو اللي كان بيكلمني عن موسم رمضان»، موضحًا أن نجاح مسلسل «المُعلم» بسبب أن الوجبة الدرامية التي تم تقديمها للجمهور كانت جيدة جدًا.

مصطفى شعبان يوضح سبب نجاح المعلم

وشدد على أن اختيار فكرة المسلسل وأن يكون عن السمك وسوق السمك من الممكن أن يكون هو سبب نجاح العمل، موضحًا أنه لم يتم تقديم شادر السمك صورة جديدة ولم يقدم في أعمال مسبقة، مشددًا على أن سبب إعجابه بسوق السمك هو ألوان السمك الجديدة وهي صورة جديدة على المشاهد في رمضان.