دول تحتفل بأول أيام عيد الفطر خلال ساعات.. «قصة بلد عيدها على يومين»

احتفالات هزت أرجاء عشرات الدول خلال الساعات الماضية، إذ احتفل ملايين المسلمين حول العالم بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شوال في كل بلد بحسب المراكز الفلكية، لكن هناك بعض الدول ستحتفل بأول أيام عيد الفطر خلال ساعات بعد عدم تحرّي هلال شوال.

دول تحتفل بأول أيام عيد الفطر خلال ساعات

3 دول لم تثبت فيها رؤية هلال شوال بحسب بيان مركز الفلك الدولي، وبالتالي فإنها ستحتفل بأول أيام عيد الفطر اليوم الخميس وليس أمس الأربعاء كما احتفل به ملايين المسلمين حول العالم، وهي : «الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي»

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن غالبية مسلمي الهند سيحتفلون بحلول عيد الفطر اليوم الخميس، إلا أن مدينتا كارجيل وكيرالا أعلنتا ثبوت رؤية هلال شهر شوال الثلاثاء، واحتفلوا بالعيد الأربعاء، لتحتفل بذلك الهند بعيد الفطر على مدار يومين.

الاحتفال بعيد الفطر في الهند

الاحتفال بعيد الفطر في الهند له الكثير من المظاهر، إذ يتناول المسلمون حلوى الخير، التي تشبه «الرز بلبن» مع اختلاف المكونات، فضلا عن الحرص على توزيع العيدية على الأطفال بحسب موقع تايم أوف إنديا.

دولة بنجلاديش، التي تحتفل بأول أيام العيد اليوم الخميس، قد بدأت صيام شهر رمضان المبارك في 12 من شهر مارس الماضي، لذلك تحتفل بالعيد خلال ساعات، بينما يحتفل مسلمو سلطنة بروناي بالعيد أيضا خلال ساعات وذلك لعدمَ ثبوت رؤية هلال شهر شوال وإعلان أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.