3 دول تعذرت في رؤية هلال شوال.. «هيحتفلوا بالعيد بكرة»

في الوقت الذي تحتفل أغلب الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر 2024، اليوم الأربعاء، هناك ملايين المسلمين في 3 دول حول العالم لم يعيشوا أجواء العيد حتى الآن لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء؛ ليصبح الخميس 11 إبريل بالنسبة لهم هو أول أيام عيد الفطر.

3 دول تحتفل بالعيد الخميس

وتعد أول دولة أعلنت الخميس عيد الفطر بالنسبة لها هي سلطنة بروناي، والتي كشفت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وبناء على ذلك فإن اليوم الأربعاء بالنسبة لها هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في بروناي.

وبخلاف سلطنة بروناي، أعلنت كلا من الهند وبنجلاديش رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء، وعليه سيكون غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكره بيان مركز الفلك الدولي.

بيان الفلك الدولي

وأوضح بيان الفلك الدولي، أن بعض الدول أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 أبريل، مضيفا أن بنجلاديش والهند أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها ويحتفل ملايين المسلمين.

وكانت كل من الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي بدأت صيام رمضان عكس باقي الدول الأخرى، تحديدا في الثلاثاء 12 مارس، وقد اكتمل رمضان بها 30 يوما وفقا للإعلان الرسمي.