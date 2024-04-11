أمينة خليل عن ظهورها بدور راقصة بفيلم شقو: «كنت محتاجة أغير جلدي»

عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها برد فعل الجمهور على فيلم شقو، الذي يشارك في موسم عيد الفطر المبارك، حيث تجسد الفنانة أمينة خليل في فيلمها الجديد «شقو»، دور راقصة، تجمعها قصة حب مع محمد ممدوح.

أمينة خليل عن ظهورها بدور راقصة بفيلم شقو

وقالت أمينة خليل في تصريحات تلفزيونية عن فيلمها الجديد شقو: «من أمتع التجارب التي قدمتها، خاصة أن تلك التجربة عملت على تغيير جلدي، وقد ذهبت لمدرب رقص من أجل التدريب على الدور، وقمت بتدريبات لعدة أشهر مع راقصين ومدربين رقص متخصصين لتقديم دور الراقصة».

وأضافت: «كنت بحاجة لتغيير جلدي، والخروج من عباءة التكرار، لذا وافقت على الدور على الفور».

أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل ويسرا دينا الشربيني، وعباس أبوالحسن ووليد فواز، ومحمد جمعة، وتأليف وسام صبري، والفيلم مأخوذ عن عمل أدبي، ومن إخراج كريم السبكي.

أحداث فيلم شقو

فيلم «شقو» الذي تعتمد أحداثه على الكوميديا في إطار من الأكشن، والعمل مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات.