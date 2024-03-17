حاتم صلاح عن زواج «نفادي» من أمينة خليل في الكبير أوي 8: مفيش مستحيل

أثار الفنان حاتم صلاح الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد زواجه من أمينة خليل ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض يوميا على شاشة قناة «ON» الساعة 6:05 مساء.

حاتم صلاح يعلق على زواجه من أمينة خليل

وقال حاتم صلاح، الذي يجسد شخصية «نفادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ردود الفعل على وجود أمينة خليل في الكبير أوي كانت جيدة للغاية، «الناس كانت متعاطفة مع نفادي في الأول، ولكن بعد ما طلب يطلقها الناس تغيرت ناحيته، الناس بتقولي في الشارع مفيش مستحيل طالما نفادي أتجوز أمينة خليل».

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح.

وشهدت الحلقات الأولى من الكبير أوي 8 أحداثًا شيقة لجمهور ومحبي المسلسل، بدأت بدخول الكبير عالم الشمامين، بسبب عدم استحمامه يوم شم النسيم، ويتحول بعدها إلى عقله اصبع، ثم في حلقة أخرى يتحول إلى بينوكيو.