بيتر ميمي يكشف قائمة ضيوف شرف الحلقات المقبلة بـ«الحشاشين».. بينهم أمينة خليل

كشف المخرج بيتر ميمي عن وجود عدد كبير من ضيوف الشرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وأوضح بيتر ميمي خلال استضافته مع الإعلامية فاطمة مصطفى في راديو 9090، أنّ هناك قائمة كبير من النجوم تشارك في مسلسل الحشاشين كضيوف شرف، بينهم أمينة خليل، وشيري عادل، وعدد آخر من الفنانين.

وتعرض الليلة حلقة جديدة من مسلسل الحشاشين، تشهد اشتعال الأحداث بعد رغبة حسن الصباح الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، التخلص من زيد بن سيحون ويجسد دوره الفنان أحمد عيد من خلال وضعه في مواجهة مباشرة مع يحيى ابن المؤذن الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالوهاب، فهل يثأر يحيى لقتل والديه من زيد ابن سيحون؟.