اختلفت الأيام.. 3 دول تبدأ الاحتفال بعيد الفطر ودولتان تودعانه اليوم

المصدر الرئيسي: https://twitter.com/AstronomyCenter/status/1777612054687273219

خبر الوطن: https://www.elwatannews.com/news/details/7265011#goog_rewarded

يعتمد الاحتفال بعيد الفطر المبارك على استطلاع هلال شوال، الأمر الذي يجعل بعض الدول تختلف عن غيرها في تحديد موعد عيد الفطر، لنجد دولًا تنهي احتفالاتها بعيد الفطر المبارك في الوقت الذي تبدأ فيه دول أخرى العيد في نفس اليوم، وهو ما حدث اليوم الخميس في العديد من الدول التي بدأت احتفالها الثلاثاء، في وقت بدأت فيه دول أخرى احتفالها اليوم.

دول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم الخميس

وأعلنت مرصد الفلك الدولي، أمس أول أنَّ العديد من الدولة في العالم ستحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الخميس لتعذر ثبوت رؤيا هلال شهر شوال إذ أعلنت سلطنة بروناي، أمس الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في بروناي.

وأيضا بنجلاديش، أعلنت رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شوال أمس الأول الثلاثاء، وبالتالي سيكون اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

الهند تحتفل على يومين

وعلى الرغم من استطلاع هلال شوال في الهند بالعديد من المناطق أمس الأول، إلا أن هناك مناطق أخرى في الهند لم تثبت استطلاع الهلال، ما جعلها تحتفل بالعيد على يومين فبعض المناطق الهندية تحتفل بالعيد اليوم.

دول احتفلت بالعيد يوم الثلاثاء

وفي سياق متصل، تنهي بعض الدول احتفالها بعيد الفطر المبارك إذ يحل اليوم ثالث أيام العيد عليها، بعد أن بدأت احتفالات يوم الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت دولتان أفريقيتان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك وهما النيجر ومالي؛ وذلك بعد ورود ادعاءات برؤية الهلال يوم أمس الاثنين، وفقًا لمرصد الفلك الدولي