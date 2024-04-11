دعاء للأم المتوفية في عيد الفطر.. «اللهم أطعمها من الجنة»

دعاء للأم المتوفية في عيد الفطر، حيث لا تفارق ذكرها العقل في الأعياد وتكون الأم الحاضرة في جميع المناسبات ولو بذكرها بالدعاء، إذ يحرص المسلمون على استغلال الأوقات المباركة للدعاء للأم بالرحمة والمغفرة.

دعاء للأم المتوفية في العيد

وفي العيد يزداد الحنين للأم المتوفية فيستحب الدعاء لها، وفي السطور التالية نقدم نستعرض أبرز الأدعية المأثورة التي يمكن الدعاء بها للأم المتوفية في عيد الفطر وعلى سبيل المثال يمكن ترديد :

«اللهم أطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها من الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشائين».

«اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

«ربي ارحم أمي واغفر لها، وادخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس».

«اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

«اللهم إنها أمَتَك، وقد حلَّت ضيفة عندك، فجُد عليها يا الله برحمتك ومغفرتك وفضلك، واعفُ عنها وأكرمها يا الله يا أكرم الأكرمين».

دعاء للأم المتوفية

«ربي اغفر لأمي مغفرة واسعة، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك».

«ربي أسألك أن تجعل كلَّ فعل صالح أفعل في ميزان حسنات أمي، وأسألك أن تتغمدها برحمتك وأن تنقها من الذنوب والخطايا والآثام».

«اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

«اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وذرية خيراً من ذريتها وزوجاً خيراً من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب، برحمتك يا ارحم الراحمين».

«اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها».