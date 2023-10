عاجل.. العالم الهولندي يثير الجدل مجددا بعد زلزال اليابان.. توقعه بالخريطة (فيديو)

بعد ساعات معدودة من تحذير عالم الزلازل الهولندي، أصدرت اليابان تحذيرا، صباح اليوم الخميس، من حدوث موجات مد «تسونامي» بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

وجاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحا بتوقيت اليابان بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكان العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، غرّد على حسابه بمنصة «إكس»: «يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين، في 23 سبتمبر، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة، فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا، الفلبين، تايوان، اليابان»، محددا في التغريدة دول الفلبين وتايوان و اليابان، وأرفق بها صور خرائط تظهر مناطق الخطر.

Increased #earthquake activity continues on both sides of the Philippine Sea plate. On 23 September a major fluctuation marked the region. Be on extra alert, just in case. #Philippines, #Taiwan, #Japan. pic.twitter.com/jKzwquLuOh