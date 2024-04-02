ارتفاع أسعار البترول عالميا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما رفع أسعار العقود الآجلة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسليم يونيو 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وجاءت بيانات التصنيع الأمريكية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع أدت إلى رفع أسعار البترول، خاصة أنَّ التوسع في نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط، خاصة وأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.

أوبك تعقد اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها يوم غدا الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أنَّ يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.