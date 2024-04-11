«معلومات الوزراء»: تدشين مصنع لإنتاج الزجاج في السخنة بـ189.7 مليون دولار

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مقال منشور بموقع «زاوية»، بعنوان سان جوبان تضع حجر الأساس لمصنع زجاج بقيمة 189.7 مليون دولار أمريكي في مصر، تدشين حجر أساس المصنع الثالث لشركة «سان جوبان» لإنتاج الزجاج، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، على مساحة 200 ألف متر.

محطة الطاقة الشمسية الجديدة تستهدف خفض 6 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا

وأوضح مركز المعلومات في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أن شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية، المصنعة للمرايا وغيرها من المواد، بدأت أعمال البناء في مصنع لإنتاج الزجاج داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 175 مليون يورو، ما يعادل 189.7 مليون دولار أمريكي، كما تم تدشين محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بالمشروع تستهدف إنتاج 10 ميجاوات من الكهرباء، وخفض نحو 6 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

محطة الطاقة الشمسية نموذجا للجهود المشتركة في خفض الانبعاثات

وتمثل محطة الطاقة الشمسية نموذجا للجهود المشتركة في خفض الانبعاثات، والتعاون في الأبحاث ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، كما يجسد المصنع الجديد الرؤى الاقتصادية المشتركة بين مصر وفرنسا حيث تعمل الأولى كبوابة حيوية للعالم العربي والقارة الإفريقية.

تلتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الصناعات المتوافقة مع الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة حيث تقدم حوافز استثمارية عديدة، مثل: البنية التحتية القوية، والقوى العاملة الماهرة، وموارد الطاقة إلى جانب الدعم المالي، وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من الفرص الوفيرة الناشئة عن جهود التحفيز الصناعي في مصر، وتنمية القدرات، ومبادرات خلق فرص العمل.

تصدير 60% من إنتاجها مع أهداف مصر التصديرية الطموحة

تتوافق خطة سان جوبان لتصدير 60% من إنتاجها مع أهداف مصر التصديرية الطموحة، المتمثلة في الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، كما يتماشى تدشين المصنع مع خطط مصر لتوطين صناعة السيارات خاصة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

جدير بالذكر أنَّ شركة سان جوبان الفرنسية لديها مصنع لإنتاج الزجاج على مساحة 190 ألف متر مربع، وآخر لإنتاج المرايا على مساحة 10 آلاف متر مربع، داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى المشروع الأخير الذي تم بالفعل تدشين حجر أساسه.