تراجع جديد في أسعار 16 سلعة غذائية.. منها الأسماك واللحوم

تراجعت أسعار عدد من السلع في المنافذ الحكومية مثل معارض «أهلا رمضان»، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع ، وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار عدد من السلع الغذائية التي تراجعت اليوم الخميس 11-4-2024 بالأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

- تراجع سعر كيلو العدس المعبأ بنحو 67 جنيها في الأسواق، بتراجع 5.28 جنيه للمستهلك.

- سجل سعر كيلو اللبن المجفف بنحو 136.24 جنيه في الأسواق، بتراجع 18.65 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر كيلو الجبن الشيدر 295.25 جنيه بالأسواق، بتراجع 30.51 جنيه للمستهلك.

- وصل سعر كيلو المسلى البلدي لـ317.78 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ 10.77 جنيه للمستهلك.

- سجل سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

- بلغ سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» الـ1 لتر 92.48 جنيه في الأسواق، بتراجع 5.34 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

أما أسعار الأسماك اليوم في الأسواق فجاءت كالتالي:

- وصل سعر كيلو السمك الشعور لـ125.67 جنيه في الأسواق، بتراجع 16.37 جنيها.

- سجل سعر كيلو السمك الحدادي 67.73 جنيه في الأسواق، بتراجع 7.63 جنيها.

- بلغ سعر كيلو السمك الكابوريا 127.68 جنيه في الأسواق، بتراجع 6.38 جنيه للمستهلك

- وصل سعر كيلو السمك البلطي لـ93.28 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.12 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر كيلو السمك القشر البياض 127.41 جنيه في الأسواق، بتراجع 13.91 جنيه للمستهلك.

- سجل سعر كيلو السمك البربوني «الوسط» 165 جنيها في الأسواق، بتراجع 2.4 جنيه للمستهلك.

- وصل سعر كيلو السمك المرجان «الوسط» 112.2 جنيه في الأسواق، بتراجع 8.5 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق

- جاء سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 352.29 جنيهات في الأسواق، بتراجع 28.38 جنيه للمستهلك.

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير لـ318.33 جنيه بالأسواق، بتراجع 12.15 جنيه للمستهلك.