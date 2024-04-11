وصول 81 ألف معتمر إلى مطار القاهرة اليوم

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، انتهاء التجهيزات كافة الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن، القادمين من الأراضي المقدسة عقب انتهاء موسم عمرة شهر رمضان 2024.

استقبال 374 رحلة جوية

وكشف «إسحاق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي مستعدة لاستقبال المعتمرين، ومن المقرر استقبال 374 رحلة جوية تقل على متنها نحو 81 ألفا و797 راكبا قادمين من جدة والمدينة المنورة، على أنّ تستمر رحلات العودة حتى 22 أبريل الجاري.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، للتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة كافة لضيوف الرحمن فور وصولهم، وتذليل كل العقبات، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال رحلة العودة، كما جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطار لتوفير التسهيلات اللوجستية كافة بجميع صالات الوصول.

تسهيل وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لمنع التكدس داخل صالات الوصول خاصة خلال فترات الذروة داخل وأمام صالات الوصول، مع مساعدة فرق العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات لإنهاء إجراءات وصولهم دون أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رىئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

من جهته، تفقد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، جميع مرافق صالات الوصول، للتأكد من جاهزية جميع المكاتب لاستقبال المعتمرين.