أمطار الخير تغسل قلوب المعتمرين بالحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

شهدت الساعات الماضية خلال صلاة التهجد في الليلة الثانية من العشر الأواخر من شهر رمضان، سقوط زخات المطر على المصلين بالحرم المكي وضيوف بيت الله لتغسل قلوبهم في أجواء روحانية عظيمة.

أمطار على المسجد الحرام

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط أمطار متوسطة على المسجد الحرام وضيوف الرحمن حول الكعبة.

حالة الطقس في السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، قد حذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يكون هناك زخات من البرد والمطر على عدد من المناطق بالمملكة، كالعاصمة الرياض ومكة المكرمة والمناطق الشرقية والشمالية وحائل وعسير ونجران.

وأضافت أن تلك المناطق ستتعرض خلال الأيام الثلاث المقبلة لأمطار رعدية وغزيرة تصاحبها سيول في بعض المناطق.

فيديو الآن..



هطول أمطار متوسطة على المسجد الحرام



⁧#الإخبارية pic.twitter.com/FpxfQoBpf2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2024

وشددت المركز الوطنى للأرصاد على أنه يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض

وتكون الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.