سعر تذكرة المتحف المصري الكبير.. تختلف حسب السن

مع حلول ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الذي يعد واحد من أكبر متاحف الآثار في العالم، إذ حددت وزارة السياحة والآثار، سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، ضمن خطة زيارة المواقع والمتاحف بالقاهرة والمحافظات، وجارِ التجهيز لافتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.

سعر تذكرة المتحف المصري الكبير

ووفقًا للمعلن رسميًا بشأن سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، فإن الدخول مجانًا فقط في شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات، وتأتي أسعار الدخول كالتالي:

- تذكرة دخول الأفراد فوق 21 سنة بـ150 جنيهًا.

- تذكرة دخول الأفراد من 6 إلى 21 سنة بـ75 جنيهًا.

- تذكرة دخول الطالب حتى 30 سنة بـ75 جنيهًا.

- تذكرة دخول كبار السن فوق 60 سنة بـ75 جنيهًا.

مواعيد المتحف المصري الكبير

وحددت وزارة السياحة والآثار، مواعيد المتحف المصري الكبير يوميًا من 9 صباحًا، إذ يقدم حاليًا جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع، وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وذكر الموقع الرسمي للمتحف، أنه متاح زيارة البهو العظيم والزجاجي ومركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، بينما تظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي، مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.