مخرج مسلسل «نورة»: العمل وجبة كارتونية مثالية وإضافة للدراما المصرية

أكد المخرج عامر صلاح، مخرج مسلسل «نورة»، أن العمل حقق نجاحا كبيرا، ويعد إضافة للدراما المصرية بالشكل المطلوب الذي يليق باسم مصر في صناعة الكرتون والرسوم المتحركة.

مسلسل نورة وجبة كارتونية مثالية

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والمُذاع على شاشة القناة الأولى، أن العمل موجه للأطفال، وهو وجبة كرتونية مثالية صنعت حالة من الوعي لدى المشاهد.

«نورة» عمل إبداعي متميز

وتابع مخرج «نورة»: «المسلسل عمل إبداعي متميز أعطى الأطفال رسائل حول مكانة المرأة المصرية في المجتمع، وكان تحدي كبير بالنسبة لنا، ونورة أيقونة للبنت المصرية».