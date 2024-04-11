«الغرف السياحية»: الحجوزات العربية في الفنادق مستمرة حتى نهاية أبريل

أكد محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ حجوزات السائحين العرب بمصر لن تنتهي مع إجازات عيد الفطر المبارك، بل ستستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، وهو ما سيحقق انتعاشة جيدة بالفنادق والمطاعم لا سيما الموجودة في نطاق محافظة القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنّ غالبية السائحين العرب المتواجدين في مصر من دول الخليج العربي مع تواجد أعداد جيدة من السياح الليبيين.

إجازات عيد الفطر

وأضاف لـ«الوطن» أنّ الحركة السياحة العربية الوافدة لمصر لقضاء إجازات عيد الفطر، ساهمت في ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والمطاعم السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة ، موضحًا أنّ غالبية رواد المنشآت السياحية من العرب، لافتًا إلى أنّ السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالًا للسياح لمصر خلال تلك الفترة.

زيارة المدن الأثرية والثقافية

وأضاف أن نحو 20% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من الدول العربية، كما أنّ «السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته إلى مصر أكثر من مرة في العام الواحد، وهي سياحة عائلية بالأساس، وتتضمن زيارة المدن الأثرية والثقافية، بجانب المدن الشاطئية والترفيهية».