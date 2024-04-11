رسائل واتساب جماعية للتهنئة بعيد الفطر دون حفظ الرقم.. تعرف على الطريقة

مع حلول عيد الفطر المبارك، يحرص البعض على تبادل التهنئة الخاصة بهذه المناسبة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم على مدار ثلاثة أيام، إذ يتبادل الأهل والأصدقاء رسائل تحوي داخلها مشاعر الحب وأيضًا الدعاء والأمنيات الطيبة؛ وهو ما يزيد البحث عن طريقة إرسال رسائل واتساب جماعية للتهنئة بعيد الفطر.

طريقة إرسال رسائل واتساب جماعية للتهنئة بعيد الفطر

وتتمثل طريقة إرسال رسائل واتساب جماعية للتهنئة بعيد الفطر دون حفظ رقم المرسل إليه في قائمة اتصالك، بحسب الموقع الرسمي لتطبيق التراسل الفوري واتساب، في اتباع الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول.

- اضغط علي الزر الخاص ب «الدردشة».

- اضغط علي زر «الرسائل الجماعية».

- انقر فوق زر «إنشاء مجموعة» في الجزء العلوي من الشاشة.

- ادخل علي المجموعة واضغط على زر «التالي».

- اضغط على زر «إضافة مشاركين» وستعرض جهات الاتصال المحفوظة على هاتفك المحمول.

- اضغط على زر «إنشاء رابط دعوة» الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

- اضغط فوق زر «نسخ» وانسخ الرابط.

- ارسل الرابط في رسالة نصية وأرسلها إلى جميع الأشخاص الذين تريد إضافتهم إلى المجموعة.

- سيتمكن الأشخاص الذين دعوتهم من الانضمام إلى المجموعة عن طريق الضغط على الرابط الذي تم إرساله إليهم في الرسالة.

إرسال رسائل جماعية ورسائل صوتية من «جوجل»

وبخلاف إرسالة الرسائل الجماعية على واتساب، يمكنك بحسب «جوجل»، إرسال رسائل جماعية ورسائل صوتية من خلال Google Messages عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق رسائل Google.

- اضغط على رمز «إنشاء».

- في قسم «إلى»، أدخِل الأسماء أو أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني التي تريد مراسلتها.

- سجِّل رسالتك الصوتية، إذ يتم حفظ الرسالة الصوتية تلقائيًا كمسودة كي تتمكّن من الاستماع إليها قبل إرسالها.

- يمكنك أيضًا الاختيار من بين أهم جهات الاتصال أو من قائمة جهات الاتصال بأكملها.

- بعد ذلك انقر على رمز الإرسال.